Patoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Patolog ve patoloji teknikeri iş imkanları...

Patoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Patolog ve patoloji teknikeri iş imkanları...

Patoloji bölümü, üniversite tercihlerinde bulunacak olan adayların radarında yer alıyor. Patoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar merak ediliyor. İşte Patoloji bölümü mezunları için iş imkanları..

Üniversite tercihi yapacak olan adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapıyor.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden biri olan Patoloji bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Patoloji bölümünde iş imkanlarının neler olduğu ve ne iş yaptığı öğrenciler tarafından sorgulanıyor.

Adaylar, "Patoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Patolog ve pataloji laboratuvar teknikeri mesleği hakkında merak edilenler...

PATOLOJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Bir tıp alanı olarak ifade edilebilen patoloji, kelime anlamı olarak hastalık bilimi manasına gelmektedir. Hastalıkların teşhisi açısından patoloji testleri oldukça önemlidir.

Hastanelerde çalışma imkanı bulunan patoloji mezunları, dokularda ve hücrelerde oluşan hastalıkların teşhisini yapar. Hem hastaların hem de ölülerin örneklerini inceleme işlemlerini gerçekleştirirler.

Patoloji bölümü, iki yıllık ve dört yıllık olmak üzere iki farklı eğitim imkanı sunmaktadır. Önlisans programına kayıt yaptırarak iki yıl patoloji eğitimi alan kişiler patoloji laboratuvar teknikeri olarak görev yapar.

Patolog olmak için ise tıp fakültesini bitirme şartı bulunmaktadır. Lisans programına kayıt yaptırarak dört yıllık tıp eğitimi alan kişiler, uzmanlık alanı olarak seçerlerse patolog yani patoloji uzmanı olarak görev yapar.

PATALOG VE PATOLOJİ TEKNİKERİ NE İŞ YAPAR?

Patoloji teknikeri, hekimler tarafından gönderilen dokuların incelemesinde görevli olan ve patoloji laboratuvarlarında çalışan meslek elemanlarıdır. Patoloji teknikeri unvanı ile çalışmaya başlamak için Patoloji Laboratuvarı bölümünde iki yıllık önlisans eğitimi alınması gerekir.

Laboratuvar da bulunan malzemelerin bakımını ve temizliğini sağlamak, doku takibi yapmak, doku kesitlerini ve muayene sonuçlarını belirlemek, gerekli verileri uzmana teslim etmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Patolog, hastalık taşıdığı düşünülen organlardan ve dokulardan aldığı örneklerin incelemesini yapar. Aldığı örnekleri inceleyerek hastalığa tanı koyar. Çoğu zaman mikroskobik inceleme yöntemini tercih ederler.

Patoloji uzmanı olmak için tamamlanması gereken eğitim süresi 4 yıldır. Patolog olarak görev yapan meslek elemanları genel olarak laboratuvar ortamında çalışırlar. Bu yüzden de hastalar ile doğrudan temasları bulunmamaktadır. Alınan örnekleri inceleyerek tanı koyarlar.