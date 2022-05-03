Petrol
106.66
-0.86%
Euro
15.64
-0.07%
Dolar
14.88
0.01%
Altın
888.28
-0.33%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.251
-1.67%
BTXN Coin
16.38
-8.23%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C

    Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...

    Milyonlarca öğrenci ve veli, Ramazan Bayramı tatilinin ardından Perşembe ve Cuma günü okul olup olmadığını merak ediyor. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, yok mu? İşte bayram tatili tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...

    On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayını uğurlayan İslam alemi, 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşıladı.

    Bayramın 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olması nedeniyle 5-6 Mayıs tarihlerinin akıbeti gündemdeki yerini aldı.

    Diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne uzatılması yönünde beklenti vardı.

    Milyonlar, ''Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu?'' sorularına yanıt ararken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor.

    Peki Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar açık mı, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...

    5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?

    2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı, 4 Mayıs Çarşamba günü yani yarın sona erecek.

    5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklendiğinde tatil süresi 9 gün olacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

    Buna göre, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri okullar açık olacak ve öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam edecek.

    Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs ta okullar... #1


    İlginizi Çekebilir

    'İnşallah iki bayram arası, Türkiye terörden kurtulur'
    Gündem

    'İnşallah iki bayram arası, Türkiye terörden kurtulur'

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü
    Dünya

    Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü

    Görüş Bildir