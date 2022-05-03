Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...

Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...

Milyonlarca öğrenci ve veli, Ramazan Bayramı tatilinin ardından Perşembe ve Cuma günü okul olup olmadığını merak ediyor. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, yok mu? İşte bayram tatili tarihleri...

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayını uğurlayan İslam alemi, 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşıladı.

Bayramın 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olması nedeniyle 5-6 Mayıs tarihlerinin akıbeti gündemdeki yerini aldı.

Diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne uzatılması yönünde beklenti vardı.

Milyonlar, ''Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu?'' sorularına yanıt ararken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor.

Peki Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar açık mı, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...

5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı, 4 Mayıs Çarşamba günü yani yarın sona erecek.

5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklendiğinde tatil süresi 9 gün olacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Buna göre, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri okullar açık olacak ve öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam edecek.