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- Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...
Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar...
- Haber Merkezi
- 03.05.2022 - 13:26
On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayını uğurlayan İslam alemi, 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşıladı.
Bayramın 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olması nedeniyle 5-6 Mayıs tarihlerinin akıbeti gündemdeki yerini aldı.
Diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne uzatılması yönünde beklenti vardı.
Milyonlar, ''Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu?'' sorularına yanıt ararken öğrenci ve veliler de okulların durumunu merak ediyor.
Peki Perşembe ve cuma okul var mı, yok mu? 5-6 Mayıs'ta okullar açık mı, bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihleri...
5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?
2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı, 4 Mayıs Çarşamba günü yani yarın sona erecek.
5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklendiğinde tatil süresi 9 gün olacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Buna göre, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri okullar açık olacak ve öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam edecek.