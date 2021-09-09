PMYO mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerini açıkladı. Peki, 2021 Polislik sınavı fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak, mülakatlar ne zaman?

Binlerce polis adayının merakla beklediği 3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınav yerleri ve tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi.

Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için yapılan başvuruların ardından Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerini yayınladı.

Aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklar, başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Peki, PMYO mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 Polislik sınavı fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? İşte, 2021 PMYO fiziki yeterlilik sınav talimatı ve sınav yeri sorgulama ekranı....

PMYO SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecek.

İlan edilen ve sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar ilk gün müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacak. Fiziksel yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki sınav günü mülakat sınavına katılacak.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

POLİSLİK 2021 FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre, ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar, ilk gün müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacak.

2021 PMYO fiziki mülakat sınavı, başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşacak.

Fiziksel Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacak. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacak.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacak.



