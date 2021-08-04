Podoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Podolog iş imkanları...

Üniversite tercihlerinde bulunacak olan adayların radarında yer alan Podoloji bölümü nedir merak ediliyor. İşte Podoloji bölümü mezunları için iş imkanları ve meslek detayları...

Üniversite tercihi yapacak olan adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapıyor.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Podoloji bölümü de merak edilenler arasında.

Bu kapsamda Podoloji ş imkanlarının neler olduğu ve ne iş yaptığı vatandandaşlarca sorgulanıyor.

Adaylar, "Podoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Podolog mesleği hakkında merak edilenler...

PODOLOJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Podoloji bölümü ayak sağlığına yönelik ortaya çıkmış bir bilim dalıdır diyebiliriz. Eskiden bu alana bakan dal ortopedi olarak adlandırılıyordu. Fakat ayak sağlığının vücut için öneminin farkedilmesi ve ihtiyaçların artması yeni bir alana ihtiyaç oluşturdu. Podoloji Bölümü ise bu yüzden yeni bir alan olarak ayak sağlığı ile yakından ilgilenen bir bölüm olarak ortaya çıkmıştır.

Podoloji bölümü ön lisans programı içerisindedir ve YGS-2 puanı ile öğrenci almaktadır.

Kişilerin ayak sağlığının korunması ve bakımı ile ilgili hizmet veren sağlık çalışanına podolog denir.

Alanında uzman doktorun teşhis ve yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisine yardımcı olur.

PODOLOGLAR NE İŞ YAPAR?

Podoloğun görevleri arasında şunlar yer alır:

Batık tırnak tedavisi yapmak ve soruna kalıcı çözüm sağlamak,

Diyabetik ayak bakımı sunmak,

Kalınlaşmış tırnakları ve nasır oluşumunu tedavi etmek,

Tırnak mantarı bakımı yapmak,

Aşırı terleyen ayakları tedavi etmek,

Ayak şekil bozukluklarını tedavi etmek,

Sporcuların ve dansçıların ayaklarının bakımını yapmak,

Sağlıklı bireylerin ayaklarının medikal bakımını yapmak.

PODOLOJİ BÖLÜMÜ İŞ İMKANLARI

Podolog ise sağlık alanında hizmet veren yerlerde çalışabilir. Podolog çalışma alanları şu şekildedir;