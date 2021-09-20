POMEM 27.dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis adayı...

POMEM 27.dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 8 bin polis adayı...

Sözlü sınava giren adaylar "Polislik sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek açıklamada. Peki 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis olma hayali kuran adaylar, POMEM mülakat sonuçlarına dair son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin öğrenci alımı için yapılan POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı merak ediliyor.

Mülakatı tamamlayan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. POMEM 27.Dönem mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki polislik mülakatları açıklandı mı? POMEM 27. dönem sonuçları belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

POMEM 27.DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.