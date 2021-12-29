POMEM 28. Dönem mülakatları: 10 katı kuralı ne demek?

Polis adayları için POMEM 28.Dönem başvuruları başladı. 8 bin adayın alınacağı sınava ilişkin detaylar araştırılırken "10 katı kuralı" nedir merak konusu oldu. Peki POMEM 10 katı kuralı ne demek?

Polis Akademisi tarafından paylaşılan duyuruya göre 2022 yılı için 8 bin polis alımı yapılacak.

Adaylar için POMEM giriş yönetmeliği değişikliği resmi gazetede yayımlandı.

Alım duyurusunda yer alan 'POMEM 10 katı kuralı' ibaresi başvuru yapacak adaylar tarafından merak konusu oldu.

Peki POMEM 10 katı kuralı nedir? İşte ayrıntılar...

POMEM 28.DÖNEM POLİS ALIMI DUYURUSU

PA (Polis Akademis)'den yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM'in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edeceği bildirildi.

28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.

POMEM 10 KATI KURALI

Polis alımı ilanını bekleyen adaylar hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 21.12.2021 tarihli resmi gazete duyurusu ile POMEM Polis Alımı yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Söz konusu olan POMEM Giriş Yönetmeliğindeki "10 katı kuralı" dikkat çekti.

POMEM alımlarında daha önce taban puan üzerindeki herkes aşamalara çağrılıyordu. Yeni değişiklikle artık en yüksek puandan başlanarak alım sayına göre 10 katı aday çağrılacak.

Yeni yönetmelikteki bu değişiklik neticesinde KPSS puanın etkisini arttırmış oldu.

MÜLAKATLARA 10 KAT ADAY ÇAĞIRILACAK

Söz konusu POMEM gyönetmeliğindeki KPSS maddesine göre KPSS puanı bakanlık tarafından belirlenecek. Yayımlanancak POMEM ilanlarına yeterli başvuru alınmazsa İçişleri Bakanlığı KPSS puanını düşürebilecek.

Yapılan elektronik ortamdaki başvurularda başvuruların yetersiz olması durumunda o yılın kontenjan sayısına göre şahsen müracatlara 10 kat aday çağırılacak.