POMEM mülakat sonuçları açıklandı 2021: 27. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı

Polis adaylarının heyecanla beklediği 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

Haftalardır girdikleri 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını bekleyen binlerce polis adayının heyecanla beklediği açıklama, 2 Kasım sabahı geldi.

Ön başvuru, sınav ve fiziki parkur olmak üzere üç aşamadan geçerek POMEM'e seçilecek olan adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açıldı.

Sonuçlar, bu sabah itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın https://www.pa.edu.tr internet sitesinde yayınlandı.

27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu öğrenci olmak üzere toplamda 8 bin aday asıl olarak alınacak.

27. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları, e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ resmi adresinde yer alan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" adresinden şifre ile sorgulanabiliyor.

İşte 2021 EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan sonuç açıklaması...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 bin polis alımına ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. POMEM sözlü mülakat sonuçları, uzun bir değerlendirme sürecinin ardından ilan edildi.

Adaylar, POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının https://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.





SONUÇ DUYURUSU

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.