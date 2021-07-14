POMEM mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

POMEM mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu! 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı, polis adaylarının merakla beklediği 27. Dönem POMEM mülakat giriş yerleri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu. İşte 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

27. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak polis adaylarının merakla beklediği mülakat giriş yerleri ile birlikte mülakat tarihleri açıklandı.

POMEM mülakat giriş belgeleri, Polis Akademisi Başkanlığı duyurusu ile erişime açıldı. Adaylar mülakat tarihleri ile sözlü sınav yerlerini giriş belgesi sorgulama ekranı ile öğrenebilecek.

Parkur sınavlarını ve Ön Sağlık Kontrolü aşamalarını geçen binlerce aday, mülakat için bekleyişe geçti. POMEM sözlü sınavına kısa bir süre kala, mülakat yerleri ve 27 . Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor.

Peki POMEM sözlü sınav tarihi ne zaman? Hangi illerde mülakata girilebilir? İşte PA 2021 POMEM 27. Dönem mülakat giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI YERLERİ BELLİ OLDU

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.





MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

2021 POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?