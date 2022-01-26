POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 28. dönem POMEM sınavı tarihi 2022

POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 28. dönem POMEM sınavı tarihi 2022

28. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti ve tarihi, sınava girecek polis adaylarının gündeminde yer alıyor. Peki 28. dönem POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? POMEM sınavı 2022 ne zaman?

27 Aralık 2021 - 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınan 28. Dönem POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları, geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Ön kabul alarak 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için süreç sınav ücreti ödeme işlemine geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı'ndan (PA) yapılan açıklamaya göre, POMEM sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen ücreti yatırmaları halinde sınava girmeye hak kazanacak.

Peki POMEM sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya, nasıl yatırılır? 28. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman, belli oldu mu? İşte 2022 28. Dönem POMEM sınav tarihi...

28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?

28. Dönem POMEM sınav tarihleri, ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00'dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.