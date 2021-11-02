POMEM 'sıralamaya giremedi' ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir?

POMEM 'sıralamaya giremedi' ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar, sonuç ekranında ''Sıralamaya giremedi'' yazısıyla karşılaştı. Peki POMEM 'sıralamaya giremedi' ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir?

Polis Akademisi Başkanlığı, binlerce polis adayının haftalardır merakla beklediği 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını, 2 Kasım 2021 Salı günü itibarıyla erişime açtı.

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı adaylar, sonuç ekranında "sıralamaya giremedi" ibaresiyle karşılaştı.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına göre yedeklere kalan adaylar, ''POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki POMEM 'sıralamaya giremedi' ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir, yedek alımı ne zaman? İşte detaylar...

POMEM 'SIRALAMAYA GİREMEDİ' NE DEMEK?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse, adaylar, "SIRALAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısıyla bilgilendiriliyor. Geçmiş dönem alımlara bakıldığından genellikle yedek 100'e kadar sıra geliyor.

2021 POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

27. Dönem POMEM sonuçlarında yedeklere kalan adaylar, yeni açıklamaya kilitlendi. Yedek alımları mülakatlara katılan adaylar arasından gerçekleştirilecek. Yedek adayların asil sıfatı kazanabilmesi için daha önceki asil hakkı kazanan kişilerin sağlık sebebiyle, güvenlik soruşturmalarına takılmaları gibi çeşitli sebeplerle kayıt yaptırmaması gerekiyor. Bu nedenle POMEM yedek alımları kayıt sürecinin ardından belli olacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak. Yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.