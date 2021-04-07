Ramazan'da okullar tatil mi? 13 Nisan'da okullar kapanacak mı 2021?

13 Nisan’da Ramazan ayının başlaması ile birlikte 'Okullarda yapılan yüz yüze eğitim bitecek mi, okullar kapanacak mı?' soruları gündeme geldi. Peki Ramazanda okullar tatil mi?

13 Nisan’da Ramazan'ın başlaması ile beraber okulların da tatil olacağı ve eğitimin uzaktan eğitime devam edeceği iddiaları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması." ifadelerini kullandı.

Ramazan öncesinde toplanacak olan Bilim Kurulu ve Kabine Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor.

Peki Ramazan ayında okullar kapanacak mı? 13 Nisan'da okullar tatil mi? İşte detaylar..

RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Ramazan ayının başlangıcı olan 13 Nisan itibariyle okulların da tatil olacağı ve uzaktan eğitime geçileceği iddiaları veli ve öğrencileri meraklandırdı.

Ancak MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusu sorulan Bakan Selçuk, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette Kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." yanıtını verdi.