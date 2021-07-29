Rekreasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Rekreasyon bölümü dersleri ve iş imkanları

Rekreasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Rekreasyon bölümü dersleri ve iş imkanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Rekreasyon bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Tercih yapacak adaylar, ''Rekreasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?'' sorusuna yanıt arıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Rekreasyon bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Rekreasyon bölümünde iş imkanlarının neler olduğu ve hangi üniversitelerde yer aldığı vatandandaşlarca sorgulanıyor.

Adaylar, "Rekreasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Rekreasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? İşte Rekreasyon bölümü dersleri ve iş imkanları...

REKREASYON BÖLÜMÜ NEDİR?

Rekreasyon bölümü, spor bilimleri fakültesi içerisinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Rekreasyon yönetimi ise turizm fakültesi içerisinde yer alan ayrı bir 4 yıllık lisans bölümünü oluşturur.

Rekreasyon bölümünde genel olarak kişinin hayatındaki fiziksel, zihinsel ve sosyal hayatıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılır. Bu açıdan kişinin yaşam kalitesini artırmak için rekreasyon bölümü içerisinde bazı yönetimsel çalışmalar da yapılır.

İnsanların hayatında yaptıkları spor, sanat ve sağlıkla ilgili etkinliklerin ne şekilde planlanmasını ve nasıl yürütülmesi gerektiğini yönetimsel olarak belirlemek bu bölümün görevi arasındadır.

REKREASYON BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Rekreasyon bölümünden mezun olanların iş tanımları öncelikle iyi bir şekilde planlanmış rekreasyon faaliyetlerini organize etmek olmaktadır.

Daha sonrasında ise bu faaliyetlere nasıl teşvik sağlanacağı ile ilgili planlamalar ve yönetimler yer almaktadır. Bu faaliyetler sayesinde toplumun güçlenmesi amaçlanmaktadır.

REKREASYON BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Üniversite öğrenimi için rekreasyon bölümü tercih eden öğrenciler 4 yıllık eğitim süresi içerisinde şu dersleri görmektedir:

Spor Rekreasyonu

Turizm Rekreasyonu

Boş Zaman Sosyolojisi

Terapatik Rekreasyon

Ritim ve Dans

Ticari Rekreasyon

Antrenman Bilimi

Egzersiz Fizyolojisi

Beslenme

Ayrıca rekreasyon ve bölümünde yönetime yönelecek olan öğrencilerin almaları gereken dersler şu şekildedir:

Genel Muhasebe

Turizm

Genel Hukuk

Genel İşletme

Rekreasyon Kaynakları

Yönetim ve Organizasyon

REKREASYON BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI NELER, NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Rekreasyon çok geniş bir alanı kapladığı için bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları da son derece geniştir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, hem özel sektörde hem devlet ve vakıflara ait sektörde kendilerine istihdam sağlayabilmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler: