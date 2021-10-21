Sadece bir gün! 2021 ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Sadece bir gün! 2021 ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2021 ALES/3 geç başvurularının başladığını duyurdu. Duyurunun ardından başvuru yapmak isteyen adaylar, 2021 ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularına yanıt aramaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/3) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

6-14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yaparken ÖSYM, 2021 ALES/3 geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/3 için geç başvurular, 21 Ekim 2021 tarihinde yani bugün alınacak.

Peki, 2021 ALES/3 geç başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 ALES/3 geç başvuru ile illgili detaylar...

2021 ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecek.

İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak. ALES geç başvuru ücreti ise 217,5 lira olarak belirlendi.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

Adaylar sınav ücretini, belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)