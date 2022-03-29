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- Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
- AA
- 29.03.2022 - 10:09
- Güncelleme : 29.03.2022 - 10:32
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
İŞLEMLER TAMAMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-22 Mart'ta tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
SONUÇLARIN ÖĞRENİLECEĞİ ADRES
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
‘SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN’
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarının sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
1-"https://sonuc.osym.gov.tr/" adresine gidin.
2- Sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklayın.
3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla birlikte şifrenizi girip sonuçlarınızı öğrenin.