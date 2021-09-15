Sağlık lisans tamamlama 2021 kayıtları ne zaman? YÖK tarihleri duyurdu

Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 açıklanmasının ardından adaylar kayıt tarihlerine ilişkin araştırmalara başladı. Peki sağlıkta lisans tamamlama kayıtları ne zaman? İşte tarihler...

YÖK, 2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt takvimi de belli oldu. YÖK'ten yapılan açıklamada elektronik kayıt ve kayıt işlemleri tarihleri duyuruldu. Kayıt tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek.

Adaylar, sağlıkta lisans tamamlama kayıtları ne zaman, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. İşte YÖK Sağlık Lisans Tamamlama kayıt işlemlerine dair detaylar...

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

YÖK!ten yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 23 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır. Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.