Sakarya'da Teacherman yazılı tişörtüyle öğrencileri eğlendirerek İngilizce öğretiyor Sakarya'da İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, "Teacherman" yazılı tişörtle girdiği sınıfta farklı yöntemlerle ders anlatıyor, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Emre Karakuş, 8 yıl köylerde İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Adapazarı ilçesindeki Nuri Bayar Ortaokulu'na 3 yıl önce tayin oldu.

Öğrencilere İngilizceyi sevdirmek için farklı yöntemler uygulayan Karakuş, "Teacherman" yazılı tişörtle girdiği dersleri, gitar çalıp İngilizce şarkılar söyleyerek ve çeşitli oyunlar oynayarak işliyor.

"Ders anlatım şekli ve tekniklerini sürekli güncelliyorum"

Emre Karakuş, dersleri için "Teacherman" karakterini oluşturduğunu, derslerde öğrencilerin öğretmeni değil, "süper kahramanı" olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle sadece İngilizce konuştuğunu belirten Karakuş,

Öğrencilerle sadece İngilizce konuşan, oyunlar oynayan, İngilizce şarkılar söyleyen, dramalar yapan, öğrencilerin İngilizce pratik yapabileceği bir 'süper kahraman'ım. Kısacası öğrencilerin 40 dakikayı 'Teacherman'le eğlenerek geçirdiği, eğlenirken de İngilizce öğrendiği bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Öğrencilerimle ders esnasında, teneffüslerde, bahçede hatta onları okul dışında gördüğümde de İngilizce iletişim kuruyorum, asla Türkçe konuşmuyorum.

diye konuştu.

Öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde ders işliyor

Karakuş, öğrencilik döneminde derslerde çok sıkılan ve teneffüse kaç dakika kaldığını hesaplayan bir öğrenci olduğunu dile getirerek, öğrencilerinin de bu şekilde davranmaması için dersleri öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarladığını kaydetti.

Yeni nesli yakalayabilmek için ders anlatım şekli ve tekniklerini sürekli güncellediğini aktaran Karakuş,

Örneğin, öğrenciler teknolojiyle ilgilendiği için derste yeşil ekran çekimleri yapıyoruz, rap şarkıları söylemeyi sevdikleri için birlikte rap şarkılar yazıp söylüyoruz. Okulda matematik öğretmenimizle kurduğumuz müzik kulübünde çocuklarla İngilizce şarkılar söylüyoruz. Çocukların acaba bu ders ne yapacağız diye merak edecekleri, ders bitince dersten mutlu ayrıldıkları ve yabancı dil öğrenmenin aslında çok keyifli ve kolay olduğunu düşünecekleri şekilde derslerimi tasarlıyorum.

ifadelerini kullandı.

Karakuş, ayrıca bu uygulamadan velilerin de mutlu olduğunu, güzel tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

"Eğlenerek öğreniyoruz"

Okul Müdürü Vecihi Akbaba, Karakuş'un başarılı bir öğretmen olduğunu ifade ederek,

Emre hocamla çalışmak gerçekten ayrıcalıklı bir durum. Emre hocamın tutumu sadece sınıf açısından değil, öğretmenleri de velileri de biz idarecileri de etkiliyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.

şeklinde konuştu.

Öğrenci Zümra Naz Yenilmez de derslerin keyifli geçtiğini, eğlenerek İngilizce öğrendiklerini söyledi.

Öğrenci Belinay Özer ise aktivitelerle işledikleri derslerin kendilerine faydalı olduğunu dile getirdi.