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Sayısal puan türüyle alan üniversite bölümleri 2021

Sayısal puan türüyle alan üniversite bölümleri 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal puanıyla tercih yapacak olan öğrenciler, puan türüne göre bölümleri araştırıyor. İşte sayısal puanıyla öğrenci alan üniversite bölümleri...