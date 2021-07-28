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- Sayısal puan türüyle alan üniversite bölümleri 2021
Sayısal puan türüyle alan üniversite bölümleri 2021
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal puanıyla tercih yapacak olan öğrenciler, puan türüne göre bölümleri araştırıyor. İşte sayısal puanıyla öğrenci alan üniversite bölümleri...
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 12:32
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.
Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
Öğrenciler, sözel sayısal eşit ağırlık ve yabancı dil olmak üzere dört farklı bölümden tercih yapabiliyor.
Sınava sayısal alandan giren öğrencilerin gündeminde ise "Sayısal puanla hangi bölümler tercih edilir" sorusu yer alıyor.
İşte sayısal puanıyla tercih edilebilecek olan üniversite bölümleri..
SAYISAL PUANLA ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
- Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
- Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)
- Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
- Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
- Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
SAYISAL PUANLA ALAN 2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
- Beton Teknolojisi
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Teknolojisi
- Bitki Koruma
- Biyokimya
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Boya Teknolojisi
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deri Teknolojisi
- Diş Protez Teknolojisi
- Diyaliz
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Döküm
- Eczane Hizmetleri
- Elektrik
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- Elektromekanik Taşıyıcılar
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektronik Teknolojisi
- Elektronörofizyoloji
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Endüstriyel Cam ve Seramik
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi
- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Gemi İnşaatı
- Gemi Makineleri İşletme
- Geoteknik
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Harita ve Kadastro
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İlk ve Acil Yardım
- İnşaat Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- İş Makineleri Operatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi
- Kağıt Teknolojisi
- Kaynak Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Laboratuvar Teknolojisi
- Lastik ve Plastik Teknolojisi
- Maden Teknolojisi
- Makine
- Makine, Resim ve Konstrüksiyon
- Mekatronik
- Metalurji
- Mobil Teknolojileri
- Mobilya ve Dekorasyon
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri
- Optisyenlik
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Oto Boya ve Karoseri
- Otomotiv Teknolojisi
- Otopsi Yardımcılığı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Perfüzyon Teknikleri
- Podoloji
- Polimer Teknolojisi
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- Radyoterapi
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistlik
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
- Seramik, Cam ve Çinicilik
- Seramik ve Cam
- Sondaj Teknolojisi
- Sulama Teknolojisi
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Şarap Üretim Teknolojisi
- Tahribatsız Muayene
- Tarım Makineleri
- Tekstil Teknolojisi
- Tekstil ve Halı Makineleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Uçak Teknolojisi
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
- Üretimde Kalite Kontrol
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yağ Endüstrisi
- Yapı Denetimi
- Yapı Ressamlığı
- Yapı Tesisat Teknolojisi
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Yat Kaptanlığı
- Yaşlı Bakımı