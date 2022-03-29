SEGEM sınavı ne zaman? SEGEM 2022 ücreti

SEGEM Teknik Personel Yeterlilik sınav tarihleri belli oldu. Peki 2022 SEGEM sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte sınav tarihleri ve ücreti...

SEGEM, zamanda sigorta sektöründe mesleki eğitim alındığını ve yeterlilik sınavlarının kazanıldığını gösteren bir belge. Bu nedenle sigortacılık sektöründe çalışanlar SEGEM belgesine sahip olmak istiyor.

Sigorta acenteleri, sigorta eksperleri, aktüerler, sigorta ve reasürans brokerleri için zorunlu tutulan bu belgeye sahip olmayan kişilerin kendi alanlarında çalışması yasal olarak mümkün olmuyor.

2022 yılında SEGEM sınavı başvurusunda bulunacak olan adaylar, SEGEM sınavı tarihlerini araştırıyor.

igortacılık Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen SEGEM sınavları Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak.

Peki SEGEM sınavı ne zaman? İşte tarihleri ve sınav ücreti...

SEGEM 2022 NE ZAMAN?

Segem "Teknik Personel Yeterlilik Sınavı" başvuruları 1-25 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. SEGEM sınavı 16 Nisan 2022 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şanlıurfa ve Trabzon'da yapılacak.

Mayıs ayındaki broker teknik personel sınavı 21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Haziran ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 18 Haziran'da Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Giresun ve Kars'ta gerçekleşecek.

Eylül ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 17 Eylül'de Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Samsun'da düzenlenecek.

Kasım ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı 5 Kasım'da Ankara, Antalya, Adana, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Van'da düzenlenecek.

Aralık ayındaki teknik personel yeterlilik sınavı ise 24 Aralık'ta Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Malatya ve Trabzon'da yapılacak.

SEGEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SEGEM belgesi alabilmeniz için https://www.segem.org.tr/ internet sitesinden aşağıdaki adımları izleyin.

SEGEM sayfasına üye olun.

Üyelik formu doğru şekilde doldurun.

Kullanıcı girişi yapın ve başvuru linkine tıklayarak başvuru formunu doldurun.

Diğer gerekli işlemleri yaptığınızda sınav başvurunuz alınmış olacaktır.

SEGEM'im düzenlediği sınavlara katılmak için fotoğraflı bir kimlik belgesinin aslı (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi gerekiyor.

SEGEM SINAV ÜCETİ 2022

Sınava ilk kez girecek olanlar Halk Bankası'ndan 245 TL;

Daha öncesi sınavlara girip başarısız olanlar Garanti Bankası'ndan 147 TL yatıracaklardır.