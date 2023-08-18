Sınav saatine dikkat! 2023-ALES/2, pazar günü yapılacak Lisans üstü eğitim ve akademik kariyer için girilen ALES sınavı bu pazar günü sabah saat 10.15'te yapılacak, ancak salona saat 10.00'a kadar girilmesi gerekiyor. ÖSYM, sınava gireceklere dikkat edeceklerini hatırlattı.

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) yapılacak.

ALES sınavına 150 bin 975 aday başvurdu.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

"Sınav için 21 bin 222 kişi görev yapacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 150 bin 975 adayın başvurduğu sınav için emniyet görevlisi dahil 21 bin 222 kişinin görev yapacağını belirtti.

"100 soru için 150 dakika verilecek"

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verileceğini ifade eden Ersoy, ek süre verilmesi uygun görülen adayların 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabileceğini kaydetti.