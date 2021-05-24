Sınav tercih dilekçesi örneği 2021: Sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır?

İkinci dönem sınavlarına katılmayacak olanlar dilekçe ile bunu okul müdürlüklerine iletecek. Peki ilkokul 4. sınıf sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır? İşte sınav dilekçesi örneği..

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ikinci dönem not değerlendirmeleri için çeşitli seçenekler sunuldu.

Buna göre ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için herhangi yeni bir sınav yapılmayacak ancak notunu yükseltmek isteyen öğrencilere tekrar sınava girme şansı verilecek.

İkinci dönem sınav notu bulunmayan öğrencilerin ise sınava girmek yine kendi tercihi olacak.

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor

Peki sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır? 4. sınıf 2. dönem sınavlara katılmamam dilekçesi örneği..

SINAVA KATILMAMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Öncelikle dilekçede T.C kimlik numaranız adınız soyadınız ve okul numaranız ile sınıfınızı belitmelisiniz.

Ardından sınavlara katılmak istemediğinizi belirten bir açıklama yazmalısınız. "Yukarıda adı ve T.C. kimlik numarası yazılı öğrencinin 2. dönem sınavlarına katılmasını/katılmamasını istiyorum." şeklinde ifade edebilirsiniz.

Altına da imza atılarak tarih girilmelidir. İlk okul 4. sınıf öğrencileri için bu işlem velileri tarafından yapılmaktadır.

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

SINAV TERCİH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2021