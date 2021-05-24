Sınıf geçme nasıl olacak? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme notları 2021

İlkokul, ortaokul ve liselerin ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri yeniden düzenlendi. Öğrenciler, bu yıl sınıf geçme nasıl olacak sorusunu araştırıyor. İşte detaylar..

Pandemi nedeniyle eğitim öğretim yılını uzaktan geçiren öğrenciler, son alınan sınav kararlarının akabinde sınıf geçme nasıl olacak sorusunu araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul kademelerinde sınav yapılmayacağını ancak 4. sınıf ve ortaokul kademelerinde sınavların tercihe bağlı olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sınav notlarına nasıl hesaplanacak, sınavlar nasıl olacak soruları gündemde yerini alırken, sınıf geçme kurallarına dair detaylar da merak konusu oldu.

MEB, sınav notu olan ve olmayan öğrenciler için sürecin nasıl işleyeceğine dair merak edilenleri yanıtladı. Peki bu sene sınıf geçme nasıl olacak? İşte ayrıntılar..

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların gerçekleştirileceğini belirterek alternatifleri açıkladı.

Buna göre, ''İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmiştir. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır.

Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır."

İKİNCİ DÖNEM SINAV NOTU OLAN ÖĞRENCİLER

Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir.

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

İKİNCİ DÖNEM SINAV NOTU OLMAYAN ÖĞRENCİLER

İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir.

İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir: Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır.

MEB 2021 SINAVLARA DAİR MERAK EDİLENLER

İlkokul 1, 2, 3’üncü sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmenleriniz tarafından değerlendirilerek karne notu belirlenecek.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencisiyim, kaç sınav olacağım?

Bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar her dersten sadece bir kez sınava girmiş olacaksınız. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.

Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri istemeleri halinde zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek. Okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar tüm sınavlar yapılacak.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

17 Mayıs’tan önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?

Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs’a kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekiyor.

Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?

17 Mayıs’tan önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs’a kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.

Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?

Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız, ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.

Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje çalışması alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

Öğretmenim ders etkinliklerine katılım puanımı nasıl verecek?

Yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV’yi takip durumunuza ve derse olan ilginize göre öğretmeniniz tarafından gerekli değerlendirme yapılacak.

Proje ödevlerimi öğretmenime nasıl teslim edeceğim?

Proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi ( e-posta vb.) gibi diğer ortamlarda sunulabilecek.