Sinoloji bölümü nedir, mezunu ne iş yapar? Sinoloji bölümü dersleri ve iş imkanları

Sinoloji bölümü nedir, mezunu ne iş yapar? Sinoloji bölümü dersleri ve iş imkanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sinoloji bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Tercih yapacak adaylar, ''Sinoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?'' sorusuna yanıt arıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden biri olan Sinoloji bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Sinoloji bölümünde iş imkanlarının neler olduğu öğrenciler tarafından sorgulanıyor.

"Sinoloji bölümü nedir, dersleri nelerdir? Sinoloji bölümü kaç yıllık, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Sinoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? İşte Sinoloji bölümü dersleri ve iş imkanları...

SİNOLOJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

4 senelik eğitim veren lisans bölümlerinden biri olan Sinoloji bölümü, Orta Asya'da yaşamış olan Türklerin tarihi ile ilgili çok daha fazla bilgi edinmek için öncelikli olarak Çin'i konu edinen ve bunları araştıran bilim dalının eğitiminin verildiği bölümdür.

Sinoloji bölümüne, Dil-3 puan türü ile alım yaplmaktadır. Bu nedenle bu okuyabilmek için üniversite sınavı puanıyla birlikte Dil-3 puan türünden yeterli düzeyde puan alınması gerekmektedir.

Sinoloji bölümü Orta Asya'da yaşamış olan Türklerin yaşayışlarını, tarihlerini araştırır. Sinoloji bölümünü tercih listesine eklemek isteyen kişiler mutlaka sorumluluk sahibi, disiplinli, tarihe ve Türk tarihine ilgisi olan kişiler olmalıdır.

SİNOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

Sinoloji bölümünde çok sayıda ders bulunmaktadır. 8 dönem boyunca alınan dersler genel olarak Çin edebiyatı, Çince, Çin tarihi ve Türk kültürü ile ilgilidir.

Çin Tarihi

Çin Edebiyatına Giriş

Çince Dilbilgisi

Sözlü Anlatım

Yazılı Anlatım

Çince Tümce Kalıpları

Temel Anestezi

Çince Söz Dizimine Giriş

Çin Yazısı

Çincenin Ses Bilgisi

Türk tarihi

Türkoloji

SİNOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Sinoloji bölümünü okuyup bu bölümden mezun olan kişiler çalıştıkları kurumda Çin edebiyatı ve Çin tarihi üzerine araştırmalar yapar.

Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin tarihi hakkında daha da fazla bilginin elde edilebilmesi için çeşitli araştırmalar yürütebilmek kişinin ana görevidir. Yapılacak olan araştırmaların planlaması ve denetlenmesiyle görevlidir.

İŞ İMKANLARI

Sinoloji bölümünden mezun olan kişiler; kamu kuruluşlarında, kütüphanelerde, arşivlerde, turizm acentelerinde, rehberlik şirketlerinde, elçiliklerde, müzelerde, Başbakanlıkta, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığında, Ticaret Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda iş bulabilirler.

Eğer tercih ederlerse üniversitelerde eğitmen olarak görev alabilirler. Bahsedilen bu eğitmenlik ve kamu kurumlarında çalışabilmek için adayların, gerekli sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.