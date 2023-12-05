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Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine trafik eğitimi verdi Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitimde geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.