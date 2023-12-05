Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine trafik eğitimi verdi

İHA
Türkiye'de 7'den 70' herkese trafik eğitiminin önemi anlatılıyor.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, öğrencileri eğitime dahil etti.
Lise öğrencilerine trafik eğitimi
Ekipler tarafından Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak trafik eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimin kapsamı
Eğitimde temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları hakkında bilgiler, okul servis araçlarında güvenli seyahat için yapılması gerekenler, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yayaların trafikteki sorumlulukları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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