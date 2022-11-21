Sömestr 2023: 15 tatil ne zaman, hangi ayda? Yarıyıl tatili tarihi

Sömestr 2023: 15 tatil ne zaman, hangi ayda? Yarıyıl tatili tarihi

İlk ara tatilin ardından okula dönen öğrenciler, sömestr ne zamana denk geliyor merak ediyor. Peki 2023 yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda? 15 tatil ayın kaçında?

Milyonlarca öğrenci için bugün eğitim öğretim zili yeniden çaldı. 1 haftalık ara tatilin ardından sıraları dolduran öğrenciler, bir sonraki tatil için heyecanla beklemeye başladı.

Sömestr olarak de bilinen 15 gün okulların kapalı olacağı yarıyıl tatili ne zaman sorusu merak ediliyor.

Karnelerin de alacağı sömestr tatili bu sene hangi aya denk geliyor araştırılıyor.

Peki 2023 sömestr ne zaman? Yarıyıl (15 gün) tatili hangi ayda? İşte detaylar...

15 tatil ne zaman?

MEB 2022/2023 takvimine göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İkinci dönem başlangıcı

İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatili ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.