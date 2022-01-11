Sömestr tatili 2022: 15 tatil uzayacak mı, kaç gün?

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 15 tatilin uzatılacağı iddiaları gündeme gelirken, MEB konuya açıklık getirdi. Peki sömestr tatili kaç gün olacak? 15 tatil uzatılacak mı? İşte ayrıntılar...

Omicron varyantı vakalarının ülkemizde artması nedeniyle uzaktan eğitim konusu yeniden gündeme geldi. Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil" yanıtını vermişti.

15 tatile sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki yarıyıl tatili kaç gün olacak? 15 tatil uzatılacak mı? İşte detaylar...

15 TATİL UZAYACAK MI?

Omicron varyantı kaynaklı vaka artışı nedeniyle gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 yarıyıl tatilinin öne çekilmeyeceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında, yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili bir açıklama bulundu.

Özer; "Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

2021-2022 yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin ardından başlayacak.