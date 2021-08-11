Son dakika! Okullar ne zaman açılacak, eylülde mi? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Son dakika! Okullar ne zaman açılacak, eylülde mi? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Yeni dönemde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve velisi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların açılış tarihine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. ''Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?'' soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından ''Okullar ne zaman açılacak, eylülde açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki okullar ne zaman açılacak, eylülde mi? Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? İşte Bakan Koca'dan okulların açılış süreci ve yüz yüze eğitime ilişkin açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okulların açılışı ve yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.''

Aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek istediklerinin altını çizen Koca, ''Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.'' dedi.