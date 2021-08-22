Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? 2021 MEB lise sorumluluk sınavı tarihleri

Alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girecek olan öğrenciler, lise sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki 2021 lise sorumluluk sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacak yüz yüze eğitim sürecinde alınacak tedbirleri belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.

Söz konusu yazıyla birlikte binlerce lise öğrencisi ve velilerinin merakla beklediği ''2021 lise sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu yanıt buldu.

Peki sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 MEB lise sorumluluk sınav tarihleri...

2021 LİSE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazıya göre, sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül 2021 tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak.

Söz konusu öğrenciler, sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarından sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.