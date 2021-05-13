Sorumluluk sınavları yapılacak mı? MEB 2021 yeni sorumluluk sınavı tarihleri..

Alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girecek olan lise öğrencileri, sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki sorumluluk sınavları ne zaman?

Nisan ayının son haftasında yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sınavların da 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Binlerce lise öğrencisi ve velileri lise sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs sonrasına ertelenen sınav uygulamalarının yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Bu açıklamayla birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girecek olan lise öğrencilerinin merakla beklediği sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? sorusu yanıt buldu.

Peki sorumluluk sınavları yapılacak mı, ne zaman? İşte MEB 2021 yeni sorumluluk sınavı tarihleri...

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın tedbirleri doğrultusunda lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Böylece sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağı sorusu yanıt buldu.

Alınan karara göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecek.