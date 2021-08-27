Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2021 eş durumu tayin başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuru tarihlerini açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları hakkında açıklamada bulundu.

MEB, yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası tayin talepleri için tarih verdi. Bu gelişmenin ardından her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler, ''Eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 MEB eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS yer değiştirme başvuru ekranı ve sonuç tarihi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunabilmek için yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekmektedir.

Eşlerden birinin 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

Her ikisi de 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 30 Eylül 2021 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 4 Ekim 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.





SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan sözleşmeli öğretmen çiftlerin iller arası tayin taleplerine ilişkin değerlendirme, 10 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandırılacak ve duyurulacak.