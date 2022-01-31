Sözleşmeli öğretmenlik 2022: Göreve başlarken istenen belgeler

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Ataması yapılan 15 bin öğretmen, göreve başlayacak. Peki öğretmenlerden atama için hangi belgeler istenecek? İşte gereken evrak ve belgeler...

Binlerce öğretmen, hayallerine kavuşuyor...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki eğitim kurumlarında görev alacak sözleşmeli öğretmenlerin ataması bugün yapıldı.

Buna göre 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından görev işlemleri süreci başlayacak.

31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama işlemlerinde istenen belgeler araştırılıyor.

İşte 2022 sözleşmeli öğretmenlikte göreve başlarken istenen belgelerin listesi...

ATANAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENEN BELGELER 2022

Başvurular sonrasında atamalar sırasında herhangi bir okula yerleştirilen adayların ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göreve başlama sırasında vermeleri gereken belgeler ise şu şekildedir:

1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,

2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;

a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)

b)Varsa pedagojik formasyon belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)

6- Mal Bildirimi

7- Etik Sözleşmesi

8- Elektronik Başvuru Formu.

9- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

10- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

11- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ilimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, yukarıda istenen belgelere kurumlarından istifa ettikten sonra düzenlenen hizmet cetvelini de ekleyeceklerdir.

12- İlimize ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

Atanan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda istenen belgelerle birlikte atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.