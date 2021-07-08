Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! e-Devlet sonuç sorgulama ekranı 2021

Binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Sonuçlar 2021 MEB takviminde belirtilen tarihe göre açıklandı. İşte sorgulama ekranı..

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik mülakatları, 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Mülakatların tamamlanmasıyla birlikte gözler, sözlü sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrilmişti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi üzerinden erişime açıldı.

Öğretmen adayları Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden ya da e-Devlet ekranı ile sonuçlarını öğrenebilecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2021...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, bugün online sistem üzerinden açıklandı.

Öğretmen adayları sözlü mülakat sonuçlarını, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.

Binlerce öğretmen adayı mülakatta başarılı olmaları halinde tercihlerini gelecek günlerde gerçekleştirecek.





İTİRAZ TARİHLERİ

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ

Atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.





ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

