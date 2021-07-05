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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet sonuç ekranı 2021

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet sonuç ekranı 2021

Sözleşmeli öğretmenlik için 20 bin öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mülakata katılan adaylar, "mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularını araştırıyor.