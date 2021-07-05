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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet sonuç ekranı 2021

    Sözleşmeli öğretmenlik için 20 bin öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mülakata katılan adaylar, "mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 17:31
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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet sonuç ekranı 2021

    Binlerce öğretmen mülakat sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağı günü bekliyor.

    Mesleğine kavuşmak için gün sayan adaylar, MEB'den gelecek son dakika haberlerini yakından takip ediyor.

    Sözlü sınavları tamamlayan ve mülakatlara katılan öğretmen adaylar için geri sayım başladı. MEB sürece dair takvimi ve detayları paylaştı.

    Peki 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021 öğretmen atama takviminde, sözleşmeli mülakat sonuçlarının 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağına yer verdi.

    Tüm sıralamalar belirlendikten sonra 1-6 Eylül tarihleri arasında atama tercihleri alınacak.

    Atama tercihlerinin sonuçları ise 8 Eylül’de açıklanmış olacak. Adaylar yeterli puanlara sahipse 8 Eylül itibariyle görev alacakları okulları öğrenmiş olacaklar.

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet sonuç ekranı 2021 #1

    MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA 2021

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