- Haberler
- Eğitim Haberleri
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sosyal medyada gündem oldu.İşte mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih..
- 12.08.2022 - 14:05
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı.Başvuru yapan adaylar 13 Ağustos tarihine kadar sözlü mülakatlara tabi tutulacaklar. Başvuru yapmış olan sözleşmeli öğretmen adayları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunu gündeme getirdi.
Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 1 Ağustos 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.Sözlü mülakatlar tamamlandıktan sonra sonuçlar 16 Ağustos tarihinde açıklanacaktır.