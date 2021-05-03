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- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 14:54
- Güncelleme : 03.05.2021 - 17:29
Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. Atanmayı bekleyen öğretmenler başvuru işlemlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.
Takvimin açıklanmasının arkasından sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı. Binlerce aday, mülakat yerleri sorgulama işlemini araştırıyor.
Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl bakılır? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama 2021..
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.
8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.
Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA 2021