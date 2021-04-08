Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 2021

MEB tarafından açılan sözleşmeli öğretmenlik başvurularını tamamlayan adaylar, mülakat ve sözlü sınav yerlerine dair açıklamaları takip ediyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. Atanmayı bekleyen öğretmenler başvuru işlemlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.

Takvimin açıklanmasının arkasından sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri için geri sayım başladı

Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içinde bulunan bilgilere göre; mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ 2021

MEB atama takvimi içerisinde bulunan detaylara göre; sözlü sınavlar yani mülakatlar da 17 Mayıs 2020 tarihinde başlayıp, 6 Haziran 2021’de son bulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MEB TAKVİMİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) paylaşılan sözleşmeli öğretmen alımının ardından adaylar paylaşılan tarihler içerisinde başvuru işlemlerini tamamladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçen günlerde biterken, adaylar bundan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyor.

MEB'in paylaştığı verilere göre; sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021’de paylaşılacak ve bu şekilde sözlü sınava girme hakkı elde edenler ve bu adayların sözlü sınava girecekleri merkezler belli olacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar da 15 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak, sonuçlar da 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavların bitmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından da atama tercihleri alınacak.

1-6 Eylül 2021 tarihinde toplanacak atama tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2021’de açıklanacak.