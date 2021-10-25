Haberler

Eğitim Haberleri

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin atama sözlü mülakat...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin atama sözlü mülakat...

MEB atama takvimine göre 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri bugün belli oluyor. Adaylar, "sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı" merak ediyor.