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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin atama sözlü mülakat...

    MEB atama takvimine göre 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri bugün belli oluyor. Adaylar, "sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı" merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 12:13
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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin atama sözlü mülakat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 15 bin öğretmen ataması için ön başvurularını ve mülakat merkezi tercihlerini tamamladı.

    Mülakat sınav yerlerinin sonuçlarının açıklanması için gözler MEB takvimine göre 25 Ekim Pazartesi gününe çevrildi.

    Peki 2021 öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15 bin sözlü öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu? İşte öğretmen ataması mülakat sınav yerlerine dair detaylar...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021?

    Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından açıklanacak.

    Duyurunun MEB atama takvimine göre bugün yapılması bekleniyor.

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek.

    MEB MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin atama sözlü mülakat... #1

    15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ 2021

    Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin atama sözlü mülakat... #2

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