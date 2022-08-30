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    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları yarına kadar devam edecek. Atamalar ise 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
    • 30.08.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 15:05
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    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri devam ediyor...

    Tercih işlemleri devam ederken, başvuru yapanlar sonuçlara odaklanmış durumda..

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan atama takvimi doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos tarihi itibarıyla başladı.

    Yarın son gün!

    20 bin öğretmen alımı için adaylar, tercihlerini 31 Ağustos (yarın) tarihine kadar yapabilecek.

    Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?"

    Atama sonuçları ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre atama sonuçları 1 Eylül 2022’de açıklanacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? #1


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