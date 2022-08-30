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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları yarına kadar devam edecek. Atamalar ise 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.