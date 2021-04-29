Stajlar iptal mi oldu? Tam kapanmada stajlar devam edecek mi? MEB duyurdu

Stajlar iptal mi oldu? Tam kapanmada stajlar devam edecek mi? MEB duyurdu

Staja giden öğrenciler, tam kapanma sürecinde staj çalışmaları devam edecek mi sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Peki, stajlar iptal mi oldu?

Artan koronavirüs vakaları sonrası alınan tam kapanma kararı nedeniyle anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verileceği ve tüm sınavların erteleneceği duyurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından özellikle meslek lisesi öğrencileri, beceri eğitimi ve staj çalışmalarının devam edip etmeyeceğini merak ediyordu.

Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Böylece Stajlar iptal mi oldu? sorusu yanıt buldu.

Peki, Stajlar iptal mi oldu? Tam kapanmada stajlar devam edecek mi? İşte detaylar...

STAJLAR İPTAL Mİ, TAM KAPANMADA STAJLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim İletişim Platformu (MTEGM), tam kapanma sürecinde beceri eğitimi ve staj çalışmalarının devam edip etmeyeceğine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, ''17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmalarına ara verilmiştir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize saygıyla duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.