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    Şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı 2022

    Ek ders ödemelerinin yapılmasını bekleyen öğretmenler, "Şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki ek ders ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 15:17
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    Şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı 2022

    Öğretmenler, şubat ayı ek ücret hakedişlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

    Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor. Şubat ayında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor.

    Ocak ek ders ücretleri gecikmeli olarak ödenmişti. öğretmenler ek ders ücretlerini Şubat'ın 10'unda alabildi.

    Ay sonlarında gündeme gelen soru, "Şubat ayı ek ders ücreti ne zaman, ayın kaçında yatacak" oldu.

    Peki şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı? İşte detaylar...

    ŞUBAT AYI EK DERS ÜCRETLERİ YATTI MI 2022

    Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren yatar. Ek ders ücretlerinin ödenmesi genelde her ayın ilk 5 günü içerisinde öğretmenin ilgili banka hesabına yatırılır. Ancak bu ek ders ödeme süreleri bazen neredeyse ayın 15'ine kadar uzar.

    Ocak ayı ödemelerini sistemden kaynaklı sorunlar nedeniyle geç alan öğretmenler, şubat ayını da merak ediyor.

    Şubat ayı ek ders ödemesinin ise Mart ayının ilk günleri yapılması bekleniyor.

    Şubat ayı ek ders ücretleri yattı mı 2022 #1

    EK DERS ÜCRETLERİ KAÇ TL 2022

    2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

    • (Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL

    • (Gece) ek ders ücreti 29,191 TL

    • (Sözleşmeli) ek ders ücreti 23,41 TL

    • (Takviye) ek ders ücreti 54,57TL

    • (Özel eğitim) ek ders ücreti 34,09 TL


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