Sümeroloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Sümerolog iş imkanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sümeroloji bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Tercih yapacak adaylar, "Sümeroloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorusuna yanıt arıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Sümeroloji bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Sümeroloji ş imkanlarının neler olduğu ve hangi üniversitelerde yer aldığı vatandandaşlarca sorgulanıyor.

Adaylar, "Sümeroloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Sümeroloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? İşte Sümeroloji ve Sümerolog mesleği hakkında merak edilenler...

SÜMEROLOJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Sümeroloji binlerce yıl öncesine ait çivi yazısını kullanmış toplumlar, kavimler kültür, tarih, dil ve daha birçok konu üzerine araştırmalar yapan bilim dalıdır.

Sümeroloji bölümünün, çivi yazısı kullanan ve yeterli bilgilere sahip olunamayan kavimler hakkında araştırmalar yaparak insanlığı geçmiş hakkında aydınlatacak kişiler yetiştirmek ana amacıdır.

SÜMEROLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

Akad Dili ve Grameri Akadca Kolay Metinler Anadolu’da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilgisayar Teknolojileri Çivi Yazısı ve Tarihsel Gelişimi Eski Anadolu Kültür Tarihi Eski Asur Çağı Metinleri Eski Babil Çağı Mektupları Eski Mezopotamya Kültür Tarihi Hammurabi Kanunu İngilizce Sumerce Kolay Metinler Türk Dili

SÜMEROLOG KİMDİR?

Sümerologlar, Sümerlilerin tarihi ve kültürü hakkında uzmanlaşmış araştırmacılar olarak tanımlanıyor.

Sümeroloji bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı ve tarihe karşı ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

SÜMEROLOJİ BÖLÜMÜ İŞ İMKANLARI

Sümeroloji mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Sümeroloji mezunları iş imkanları ve istihdam olanakları şunlardır:

1- Araştırma Merkezleri

2- Arşivler

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı

4- Kütüphaneler

5- Müzeler

6- Üniversiteler

SÜMEROLOGLAR NE İŞ YAPAR?

Sümeroloji mezunlarının görevleri şunlardır:

1- Anadolu’nun yazı ile tanıştığı, Asur Ticaret Kolonileri Çağında kullanılmış olan Eski Asur Çivi yazısı ve dili hakkında orijinal belgeler kullanılarak araştırmalar yapmak.

2- Anadolunun ve Eski Mezopotamya’nın eskiçağ tarihini aydınlatmak için çalışmak.

3- Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak.

4- Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

5- Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak.

6- Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurt içi ve yurt dışında konferanslar vermek.

7- Çivi yazısının icadı, hangi evrelerde ne gibi değişikliklere uğradığı, hangi halklar tarafından kullanıldığı gibi temel konulara yönelik çalışmalar yürütmek.

8- Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek.

9- Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek.

10- İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

11- Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak.

12- Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

13- Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek.

14- M.Ö. 3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde yaşamış halkların kültür ve dilleri hakkında araştırmalar yapmak.

15- Sümerce ve Akadca çeviriler yapmak.

16- Sumerce’nin yanında, özellikle Sami bir dil olan Akadcanın Babil ve Asur lehçeleri üzerinde çalışmak.

17- Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak.

18- Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak.