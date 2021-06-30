Suriyeli öğrenci LGS 2021'de Türkiye birincisi oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’nun Suriyeli öğrencisi, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevapladı.

6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı.

Buna göre sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru sorulurken, bu sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları belirlendi.

SURİYELİ ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Türkiye’nin 97 birincisinden biri de Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo oldu…

Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevapladı.

Suriyeli muhacir öğrenci ile ilgili okulun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ”

Paylaşımda “Dlyar Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1’incisi olmuştur. Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğrencimizi tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verildi.