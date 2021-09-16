Taahhütname ne demek? 'KYK Taahhütname Onayı' nedir, nasıl yapılır?

Taahhütname ne demek? 'KYK Taahhütname Onayı' nedir, nasıl yapılır?

KYK yurt kayıt işlemleri esnasında "Tahhütname Onayı" ile karşılaşan adaylar, taahhütname ve taahütname onayına dair detayları merak ediyor. İşte KYK yurt taahütname işlemleri hakkında bilgiler...

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kesin kayıt hakkı kazananlar, yurt kayıt işlemlerine başladı.

KYK yurt kayıt işlemleri sayfasında yer alan "Yurt Taahhütname Onayınızı" gerçekleştirmeniz gerekmektedir' detayı öğrencileri meraklandırdı.

Öğrenciler, "Taahütname nedir, nasıl onaylanır? Yurt taahhütnamesi nedir? araştırıyor.

İşte KYK yurt işlemleri 2021 taahhütname onayı hakkında detaylar...

TAAHÜTNAME NEDİR?

Taahhütname, en az iki kişi arasında yapılan, genelde ticari ilişkilerde ve kamu kurumlarında sıkça rastlanan bir anlaşma şeklidir.

Taahhütname içeriği sade ve sadece bahsi geçen konu üzerinden hazırlanarak oluşabilecek sorunların kabul edilmesi konusunda kişi ya da yetkili tüzel kişinin tarih atılmak kaydı ile imzaladığı evraktır.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI 2021

Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belge olarak isimlendirilebilir.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.