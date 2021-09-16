Taahhütname onay ekranı: KYK yurdu ilk kayıt ve taahhütname işlemleri 2021

KYK yurt kayıt işlemlerini tamamlamak isteyenler, KYK il kayıt ücreti ve taahhütname onayına ilişkin detayları sorguluyor. Peki KYK ilk kayıt ücreti nedir, ne kadar? Taahhütname onayı nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK yurt sonuçları 2021 erişime açıldı.

KYK kesin kayıt işlemlerinin açıklanmasının ardından ilk kayıt ücreti ödemeleri gerçekleştirilecek ve ardından KYK taahhütname onayı e devlet üzerinden yapılacak.

Yurt kaydı için gereken işlemleri araştıran adaylar, KYK yurt ilk kayıt ödemesi nedir, nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt arıyor.

Kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlamak isteyenler, KYK yurt işlemlerine dair detayları sorguluyor.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR, NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR, NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belge olarak isimlendirilebilir.