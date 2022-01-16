Takdir teşekkür hesaplama 2022: Kaç puanla başarı belgesi alınır?

İlk dönemin son günlerinde öğrenciler karne notlarını tamamlarken bir yandan da takdir teşekkür belgesi hesaplamaları yapılıyor. Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? İşte hesaplama yöntemi...

İlkokul, ortaokul ve lise kademesi öğrencileri, ilk dönem karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline girecek.

Notları başarılı sayılan öğrenciler karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini almayı hak edecek.

E- okul sayfasından yazılı sınav notları ve ortalamalarını öğrenenler, belge almak için kaç puan gerekir sorusunun yanıtını araştırıyor.

Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır 2022? İşte hesaplama ayrıntıları...

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR 2022?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.