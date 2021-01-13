Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? Kaç puanla takdir, teşekkür alınır? Takdir-teşekkür hesaplama 2021

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? Kaç puanla takdir, teşekkür alınır? Takdir-teşekkür hesaplama 2021

22 Ocak Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplamalarına başladı. Öğrenciler belge almak için kaç puan gerekir sorusunun yanıtını araştırıyor.

Uzaktan eğitim döneminin son günlerince öğrenciler ve veliler için karne heyecanı yanında başarı belgeleri de merak ediliyor.

22 Ocak'ta e-okul üzerinden dijital olarak verilmesi plananlanan karneler ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Notları başarılı sayılan öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini almayı hak edecek.

E- okul sayfasından yazılı sınav notları ve ortalamalarını öğrenenler, belge almak için kaç puan gerekir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.