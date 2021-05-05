Tam kapanmadan sonra okullar açılacak mı? Gözler 17 Mayıs'ta..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayramdan sonra okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki tam kapanmadan sonra okullar açılacak mı? İşte ayrıntılar..

Milyonlarca öğrenci, tam kapanma sürecinin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında mekik dokuyan öğrenciler, 17 günlük tam kapanma tedbirlerinden sonra okullar açılacak mı sorusunu araştırmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sürece dair bilgiler paylaştı. Peki bayramdan sonra okullar açılacak mı? İşte ayrıntılar..

TAM KAPANMADAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Kesintisiz sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta son bulacak ve sonrasında ise okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi merak ediliyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek."