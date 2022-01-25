Tatil süresi uzatıldı! İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak, tatil kaç gün?

Tatil süresi uzatıldı! İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak, tatil kaç gün?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kış sartlarına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu. Tedbirler arasında, üniversite tatili de yer aldı. Peki İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak, tatil kaç gün?

Geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı, etkisini iyice artırarak neredeyse tüm yurdu etkisi altına aldı.

İstanbul, tarihin en zorlu karla mücadelelerinden birini yaşarken tedbir kararları da art arda geliyor.

Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kış sartlarına karşı alınan yeni tedbirleri yayınladı.

6 maddeden oluşan tedbir kararlarıyla birlikte üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerine devam edip etmeyeceği de netlik kazandı

Peki İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? Üniversitelerde sınavlar iptal mi? İşte son durum...

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, TATİL KAÇ GÜN?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi salı) ara verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak İstanbul'da hayat, henüz normale dönmedi. Hal böyle olunca kış sartlarına karşı yeni tedbirler alındı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yayınladığı 6 maddelik tedbir kararlarında, İstanbul'daki tüm üniversitelerin 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi.