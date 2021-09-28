Tekirdağ'da üniversitenin bedava köfte ekmek kuyruğu izdihama neden oldu

Tekirdağ'da üniversitenin bedava köfte ekmek kuyruğu izdihama neden oldu

Tekirdağ'da üniversite tarafından yeni gelen öğrencilere ekmek arası köfte ikramı yapılınca izdiham nedeniyle sosyal mesafe ihlal edildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, yeni gelen öğrencilere ‘Kampüse hoş geldiniz’ etkinliği kapsamında öğrencilere ekmek arası köfte ikramı yaptı.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran yüzlerce öğrenci alana akın edince, ekmek arası köftelerin dağıtıldığı standın önünde uzun kuyruklar meydana geldi.

SOSYAL MESAFE SIFIRA İNDİ

Öğrencilerin köfte yemek için girdiği uzun sıralar drone ile havadan da görüntülenirken, koronavirüs önlemleri de zaman zaman hiçe sayılarak sıralarda sosyal mesafe yok sayıldı.

Tekirdağ'da üniversitenin bedava köfte ekmek kuyruğu izdihama neden oldu-Video

"MEŞHUR TEKİRDAĞ KÖFTESİ İÇİN SIRADAYIZ"

Sırada bekleyen öğrenciler, "Köfte bekliyoruz. Acilen yememiz lazım. Hava çok sıcak. Meşhur Tekirdağ köftesini yemek için sırayı beklememiz gerekiyor" dedi.

"SALGIN TEDBİRLERİNE HASSASİYET GÖSTERELİM"

Açıklamada bulunan Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, "Üniversite, öğrencilerle daha güzel. Uzun süre öğrencilerden ayrı kalmıştık. Öğrencilerimizi çok özledik. Üniversiteye, hocalarına kavuşan öğrencilerimize güzel bir yıl diliyorum. Herkesin salgın tedbirlerine hassasiyet göstermesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.