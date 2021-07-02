Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu? İşte MEB Telafide Ben De Varım programı

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu? İşte MEB Telafide Ben De Varım programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Telafide Ben De Varım programı, Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu? İşte Telafide Ben De Varım programı..

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları giderebilmek adına yaz mevsimi boyunca uygulanacak telafi eğitimi programının detaylarını duyurmuştu.

Bilindiği üzere, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 2 Temmuz Cuma günü yani bugün sona eriyor. Bu kapsamda, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olarak bilinen Telafide Ben De Varım Programı'nın detayları merak ediliyor.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerin de katılabileceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek Telafide Ben De Varım programı ne zaman başlıyor araştırılıyor.

Peki telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kimler katılacak? Telafi eğitimi zorunlu mu gönüllü mü? İşte MEB Telafide Ben De Varım programı 2021...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek. Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Buna göre telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak.

TELAFİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Telafide Ben de Varım programı öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velileri de kapsıyor.