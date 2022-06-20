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Tercih dönemi: YKS 2022 tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Tercih dönemi: YKS 2022 tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

YKS tercih tarihleri, üniversite sınavının tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Peki 2022 YKS tercihleri ne zaman, hangi ay, ayın kaçında? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?