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- Tercih dönemi: YKS 2022 tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Tercih dönemi: YKS 2022 tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
- Haber Merkezi
- 20.06.2022 - 09:20
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( 2022 YKS), 18-19 Haziran'da tamamlandı.
TYT,AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınavına giren öğrenciler, akabinde gözlerini sınav sonuç tarihine çevirdi.
Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen binlerce genç, YKS sonuçları doğrultusunda tercih işlemlerini yapacak.
Bu kapsamda "Üniversite tercihleri ne zaman" "YKS tercihleri ayın kaçında" gibi sorular eğitim gündeminde yer alıyor.
YKS tercih dönemi tarihleri, üniversite öğrencisi adayları tarafından merakla araştırılıyor.
Peki üniversite tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ayın kaçında? İşte ayrıntılar...
YKS 2022 tercihleri ne zaman?
YKS sonuçları genellikle sınavdan sonraki 1 ay içerisinde açıklanıyor. Bu yıl sonuçların 20 Temmuz 2022 civarında açıklanması bekleniyor.
Üniversite tercihlerinin de ağustos ayının ilk haftası başlayacağı öngörülüyor.